Sicurezza, Sala: "Per le strade di Milano ci sono troppe persone con disagi psicologici"

Il crescente disagio psicologico delle persone che vivono in strada sta incidendo sul numero dei reati e delle aggressioni a Milano. A dirlo è il sindaco Beppe Sala, che durante una conferenza stampa congiunta con il prefetto Renato Saccone ha commentato gli ultimi numeri in tema di sicurezza in quartieri critici come quello della Stazione Centrale.

"Un disagio sul quale bisogna intervenire anche con politiche di accompagnamento e sostegno - spiega il sindaco -. La soluzione passa anche attraverso una maggiore collaborazione tra il Comune, le autorità di polizia e le associazioni del terzo settore. Siamo già in contatto con il ministero dell'Interno per gestire ulteriori fondi da destinare a queste attività di supporto, in modo da poter agire anche in un'ottica preventiva e non solo di intervento delle forze dell'ordine".