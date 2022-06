"Che bello tornare qui": i Rolling Stones infiammano San Siro. Video

Street fighting man in apertura. Satisfaction alla fine. In mezzo un tributo a Charlie Watts, il batterista scomparso a cui viene dedicato il primo pensiero dello show, energia, canti, balli e tante, tantissime frasi in italiano per celebrare un ritorno sotto la Madonnina atteso per 15 anni.

Concerto capolavoro dei Rolling Stones a Milano, che martedì sera hanno infiammato i quasi 60mila di San Siro con tutto il loro repertorio, che vale decisamente il prezzo del biglietto. Il più in forma, nonostante il covid appena passato, è l'immortale Mick Jagger, con Richards e Wood a fargli da scudieri.

“Ciao Milano, come va? Che bello tornare qui”, la gioia del frontman. "Questo è il nostro primo tour europeo senza Charlie, ci manca tantissimo", si lascia andare Jagger a un momento malinconico. Poi è solo gioia: “Milano, siete famosi per il canto, adesso tocca a voi" e dalle casse risuona You can’t always get what you want. Anche Richards ci prova con l'italiano - "Alla faccia di chi ci vuole male” - e il Meazza esplode. Così come esplode nel finale, quando Jagger e soci mettono in fila Start me up, Paint it black, Sympathy for the devil, Gimme shelter e Satisfaction. Ed è tripudio.