Coldplay a San Siro: Chris Martin canta "O mia bela Madunina". Video

La canzone di Milano sul palco più bello di Milano. Omaggio da brividi dei Coldplay al capoluogo meneghino, con Chris Martin - leader della band - che domenica sera al Meazza ha cantato "O mia bela Madunina". Durante la prima delle quattro date milanesi - le altre sono in calendario lunedì 26, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno - il cantante del gruppo ha infatti intonato la canzone di Giovanni D'Anzi dedicata al simbolo della città.

Un omaggio arrivato durante un concerto che ha estasiato un San Siro completamente sold out tra fuochi d'artificio, giochi di luce e la solita energia dei Coldplay. Paradise è stata un'esplosione di gioia e salti, The scientist al piano una sorta di momento di raccoglimento. E dopo un fuoriprogramma con una fan chiamata sul palco a cantare, Fix you e Biutyful chiudono la serata. Una serata magica.

Video da Twitter - Francesca J “I LOVE YOU 3000!!!”cit.