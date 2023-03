Eros Ramazzotti, il concerto a Milano è uno show. Video

Dai nuovi brani di "Battito infinito" ai più grandi classici. Eros Ramazzotti martedì sera ha travolto il forum di Assago con la prima delle sue quattro date previste a Milano per il suo toru mondiale.

Ad aprire il concerto - si replica il 15, 17 e 18 marzo -, il suono di un cuore che batte e il boato del pubblico, numerosissimo. Poi spazio per la musica, con Eros - vestito di nero con una giacca di paillettes - a farla da padrone sil palco. Dopo 'Gli ultimi romantici', canzone dedicata a chi ancora crede nell'amore vero, e 'Sono', entrambe del suo ultimo album, Ramazzotti ha voluto dedicare la serata "a due amici" che non ci sono più, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Un omaggio ai due ex calciatori a cui ha aggiunto anche il ricordo di Vincenzo Spera, manager musicale deceduto dopo essere stato investito da uno scooter.

Imponente la scenografia con un palco su più livelli con dei gradoni per la band illuminati dai led. Tra la folla anche suo figlio che il 13 marzo ha compiuto 8 anni e a cui ha dedicato 'Magia'. Uno dopo l'altra Ramazzotti ha passato in rassegna tutte le sue tracce più famose, da 'Più che puoi' a 'Se bastasse una canzone' fino ai brani degli inizi. Come i tre con cui ha partecipato a Sanremo, da quella 'Terra promessa' che gli valse la vittoria nella sezione 'Nuove proposte' nel 1984 ad 'Adesso tu', la canzone del trionfo tra i big nel 1986. Verso la fine un messaggio muto e proiettato a tutto schermo, contro la guerra, con una frase dello scrittore Alberto Camus. La serata si è chiusa con 'Più bella cosa c'è' e con una maglia con su scritto 'No war, yes music'.

Video da Instagram stories Eros Ramazzotti