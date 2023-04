Concerto Maneskin a Milano: Forum infuocato dal rock di Damiano e soci. Video

I Maneskin si prendono Milano. Spettacolo mostruoso lunedì sera della rock band romana sul palco del Forum di Assago, lo stesso su cui avevano perso la finale di XFactor, momento ricordato dal frontman Damiano. Stroboscopico e esplosivo, lo show dei Måneskin al Mediolanum Forum di Milano si apre dietro un grande telo rosso a celare le silhouette dei quattro giovanissimi: quando il telo cade, l'arena esplode.

Si parte con "Don't wanna sleep" e poi quella "Zitti e buoni" che regalò ai Maneskin Sanremo e l'Eurovision. Dopo "Baby said" e "Bla bla", il cantante corre tra il pubblico e si abbandona ai fan. "Beggin" è meravigliosa, così come "For your love", cantata da tutto il palazzetto, totalmente infuocato. "Torna a casa" e "Vent'anni" danno tanta dolcezza ai presenti.

Quando arriva l'ora dei saluti, la band si lascia andare: "Per rendere questo momento meno triste abbiamo una piccola tradizione, farvi salire sul palco con noi", dice Damiano. L'ultima canzone, con un Forum in delirio, è 'I wanna be your slave'. E stasera c'è il bis.