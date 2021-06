Arkana E-Tech: ecco il nuovo SUV Coupé Full Hybrid di Renault

Un nuovo SUV Coupé e l'ambizioso obiettivo di confermarsi come marchio dalla flotta più green d'Europa entro il 2030. Così Renault presenta Arkana E-Tech, il nuovo modello di punta di categoria della casa automobilistica francese svelato venerdì 11 giugno nella maxi piscina del Lido di Milano dal Direttore Comunicazione & Immagine di Renault Italia Francesco Fontana Giusti e dal campione di nuoto Filippo Magnini hanno, ospite d'onore.

"Si tratta di un SUV Coupé a tutti gli effetti, perché ha un coefficiente aerodinamico di 0,72 - spiega Fontana Giusti - Questo permette di ottenere il 25% in più dell'efficienza rispetto a un SUV normale. Oltre a questo c'è poi il look della vettura, molto più attraente e sportivo di un SUV tradizionale, pur mantenendone tutta l'imponenza sulla strada. L'aspetto più importante, tuttavia, è il sistema ibrido E-Tech che permette di massimizzare il recupero energetico e consente di andare all'80% in elettrico in città".