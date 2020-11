Per le vie di Milano con la nuova Renault Twingo Electric: il video del test drive

Piccola e maneggevole, ma senza rinunciare alla potenza e all'accelerazione. È la nuova Renault Twingo Electric, l'ultima nata della casa francese con motore totalmente a energia green che Milano Today ha provato in anteprima con un test drive per le vie della città.

Con il suo motore elettrico da 60 kw con una potenza di 82 cv e velocità massima di 135 km/h, Twingo electric consente l'accesso alle ZTL normalmente interdette al traffico dei veicoli a benzina, permettendo di muoversi in totale libertà per le vie del centro anche grazie al prodigioso angolo di sterzata di ben 4,3 metri.

Per una ricarica completa di energia alla Twingo Electric basta solo un'ora e mezza, ma già con 30 minuti di carica si guadagnano fino a 80 km di autonomia. Bassissimi anche i costi per un pieno di energia: grazie alla partnership con importanti realtà del settore come Enel X, il prezzo di un ricarica completa so aggira infatti intorno ai 5 euro.