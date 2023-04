Residenti contro lo stadio del Milan all'ippodromo La Maura: "Pronti al presidio permanente"

Un presidio permanente davanti all'ippodromo La Maura per dire no al nuovo stadio del Milan all'interno degli spazi verdi della struttura. Ad annunciarlo sono residenti e comitati di quartiere, preoccupati per il crescente interesse della società rossonera su un'area che fa parte del Parco Sud Milano, e che è quindi tutelata,

"Ci chiediamo come mai il sindaco e l'amministrazione comunale non abbiano subito rifiutato il progetto - spiegano residenti ed esponenti del comitato per la tutela del verde -. Questo è un polmone fondamentale della città, dove è possibile vedere la migrazione degli aironi e dove il quartiere può 'respirare' e creare socialità. Nessuno si sta confrontando con la popolazione né sta spiegando cosa si siano detti il sindaco Sala e i vertici del Milan durante gli incontri che sono avvenuti nelle scorse settimane. Siamo pronti a fare un presidio permanente davanti al La Maura, con cartelli e materiale informativo sull'impatto che quest'opera avrebbe per l'intera città".