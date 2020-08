Scuola, Sala spiega le regole per il rientro: "Aule nei prefabbricati, test pungi dito e trasporti in sicurezza"

Il sindaco di Milano Beppe Sala illustra le linee guida per la ripartenza delle scuole a partire dal 7 settembre: dai test pungi dito per il personale scolastico, al distanziamento sociale, passando per la sanificazione dei giochi, l'organizzazione dei trasporti e le zone car free davanti agli istituti.

"Sappiamo che c'è stato molto dibattito attorno alla ripartenza del settore dell'istruzione - ha spiegato il sindaco - Possiamo tuttavia assicurare che il Comune di Milano ha lavorato e sta lavorando per risolvere tutte le situazioni critiche e pensare a tutte le situazioni critiche che si possono creare: dai banchi (già pronti in tutti gli istituti), alle classi temporanee nei moduli prefabbricati che solitamente si usano per le emergenze, alla rilevazione delle temperature all'ingresso di scuola senza creare assembramenti pericolosi".