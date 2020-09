Milano, riaprono gli asili: il primo giorno dei bimbi tra sorrisi e problemi (per i titolari)

Tutti in aula. Di nuovo. Hanno riaperto gli asili in Lombardia dopo la serrata dovuta all'emergenza coronavirus. "Sono tornati tutti i bimbi, per loro è come se il tempo non fosse mai passato", racconta Cinzia D'Alessandro, titolare della "Locomotiva di Momo" di via Anfossi.

Ai sorrisi dei più piccoli, però, fanno da contraltare le preoccupazioni di chi quelle strutture è chiamato a gestirle, tra nuove norme da seguire, rigide procedure sanitarie e contagio da evitare a tutti i costi. "I timori non sono passati, le preoccupazioni ci sono e sono veramente importanti perché arriviamo da mesi di fatiche, principalmente economica - confessa la D'Alessandro -. Chi ha deciso di riaprire lo sta facendo con i debiti e i fondi stanziati sono stati stanziati sulla carta, ma di aggiornamenti ed erogazioni non c'è traccia".

La passione, però, non si è fermata e l'asilo ha riaperte le proprie porte, con i piccoli che hanno subito riempito le stanze. L'obiettivo sarà incrementare quanto più possibile le attività all'aria aperta e per questo l'educatrice ci tiene a fare un appello al comune di Milano: "Ci riservino degli spazi nei parchi pubblici".