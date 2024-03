Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La città di Milano avrà un nuovo murale antismog alla Cascina Cuccagna. Ad annunciarlo è il presidente dell'associazione "Wau, We Are Urban", che martedì 6 marzo ha presentato il programma dei prossimi interventi di riqualificazione urbana previsti in città per il 2024. Il gruppo, specializzato nel riciclo, la cura degli spazi pubblici e l'urbanismo "tattico", conta a oggi più di 30mila volontari, che durante il 2023 hanno raccolto quasi una tonnellata di rifiuti nei parchi e nelle aree verdi di Milano.

"Come negli anni scorsi daremo il via a una serie di iniziative volte a prendersi cura della città - spiega Andrea Amato, presidente di Wau -. Ci saranno la riqualificazione di via Graf, dove sorgono due scuole, e il progetto 'Precious plastic Milano', un piano di economia circolare per il recupero della plastica. C'è poi il 'Ghe pensi mi', l'iniziativa culturale che porta i cittadini alla scoperta delle bellezze nascoste della città, con un calendario ricchissimo".

"Insieme a Wau vogliamo donare a Milano un po' di anima e un po' di colore - spiega Cristian Trio, sponsor di We Are Urban e founder di Dyanema Real Estate Investements -. Il nostro compito in particolare è quello di dare nuova vita a strutture ed edifici abbandonati che non hanno più alcuna destinazione urbanistica, come accaduto lo scorso anno in via De Gasperi, con il 'Bosco invisibile', dove grazie a delle speciali vernici mangia smog abbiamo fatto una riqualificazione che è paragonabile alla posa di 20 alberi di alto fusto alla città. In pratica un nuovo polmone verde per Milano".