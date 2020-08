Rimborsi abbonamenti ATM non utilizzati durante il lockdown: c'è tempo fino al 31 ottobre 2020

Ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2020 per ottenere i rimborsi degli abbonamenti ATM non utilizzati durante i mesi del lockdown. A spiegarlo è la stassa Azienda Trasporti Milanese, che in una video guida illustra come, dove e per chi sono previste le 'compensazioni'.

Due le tipologie di abbonamenti interessati da questa specie di 'bonus Covid': i mensili del mese di marzo, che saranno compensati con un mese 'gratis' e gli annuali, per i quali è invece previsto il rimborso dei mesi di marzo e aprile.

Immagini: ATM