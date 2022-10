Calci, pugni e colpi di pistola: la rissa con Baby Gang e Simba La Rue. Video

Le immagini registrate dalle telecamere in via Alessio di Tocqueville

Eccole le immagini della folle rissa andata in scena al'alba del 3 luglio scorso a Milano, quando due gruppi si erano affrontati a calci, pugni e colpi di pistola in via Alessio di Tocqueville, nel cuore della zona della movida. Nei guai sono finite undici persone, raggiunte da due ordinanze cautelari con le accuse a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo.

Tra loro ci sono anche i trapper Baby Gang - nome d'arte di Zaccaria Mouhib, 21 anni, nato a Lecco di origini marocchine - e Simba La Rue, al secolo Saida Mohamed Lamine, di un anno più giovane, nato in Tunisia.

Quel giorno a terra erano rimasti un 27enne e un 28enne, entrambi senegalesi, che erano stati feriti con dei colpi di pistola ed erano poi stati fermati dalla polizia. Ricostruendo l'accaduto, agenti e carabinieri sono riusciti a rimettere insieme tutte le tessere del puzzle. Sembra, stando alle indagini, che i due e un terzo connazionale avessero avuto una discussione con un gruppo di norfafricani, sparando contro di loro con un'arma a salve. Da lì ne era nata una violenta rissa con più di dieci persone coinvolte, durante la quale i rivali avevano poi risposto, presumibilmente utilizzando una scacciacani modificata. Tra loro, secondo gli accertamenti, c'erano proprio Baby Gang e Simba La Rue. Alla base dello scontro pare non ci fossero motivi musicali - come accaduto in passato -, ma semplici provocazioni e forse qualche vecchio debito.