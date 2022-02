Maxi rissa al bar dopo Inter-Milan: volano sedie e pugni, tre feriti. Video

Calci, pugni, oggetti lanciati da un lato all'altro della sala. Sono i frame della folle rissa andata in scena sabato sera in un locale di Pioltello, hinterland di Milano. A sfidarsi una decina di uomini, che sarebbero arrivati alle mani alla fine del derby Inter-Milan, vinto dai rossoneri in rimonta per 2-1 con una doppietta di Olivier Giroud dopo il vantaggio nerazzurro firmato da Perisic.

Così, mentre sul maxi schermo scorrevano le immagini dal Meazza, nel bar è esplosa la violenza. I video, già diventati virali sui social, non lasciano particolare spazio ai dubbi: si vedono diverse persone fronteggiarsi prendendosi a pugni e lanciandosi contro sedie e altri arredi del locale.

Nella rissa sono rimaste ferite tre persone - un ragazzo e due ragazze -, che pare fossero estranei allo "scontro". I tre sono stati soccorsi dal 118 e medicati sul posto, ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi. All'arrivo dei carabinieri sul posto, i contendenti si erano già allontanati.

"Ciò che è successo dopo il derby, non solo ci rammarica ma è un comportamento che condanniamo senza riserve", hanno scritto sulla pagina Facebook del pub Paolo e Carlo, i due titolari. "Il calcio è uno sport di squadra che unisce e che ha valori importanti quali passione e rispetto delle regole. Valori che mettiamo tutti i giorni nel nostro lavoro, nel nostro locale. Ringraziamo le numerose persone che ci hanno scritto e chiamato - hanno conluso - dimostrando la vicinanza a noi e al nostro staff".