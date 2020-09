Movida violenta, rissa con bottigliate manda un ragazzo al pronto soccorso in codice rosso

Nelle immagini del profilo social Welcome to favelas, ecco l'ennesimo episodio di movida violenta a Milano. A farne le spese, stavolta, è stato un giovane finito al pronto soccorso in codice rosso con alcune ferite da coccio di bottiglia.

Il ragazzo, stando alle immagini, è stato aggredito da un branco proprio di fronte alla sede del Politecnico, in piazza Leonardo Da Vinci, rimanendo a terra dolorante a causa delle ferite. Immediato l'intervento degli amici, che sfiorano nuovamente la rissa con gli aggressori mentre il giovane è in attesa dei soccorsi.