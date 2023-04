Rissa sul bus Atm: le immagini della violenza

È successo in via Trivulzio a Milano a bordo del bus sostitutivo della M1 nella notte tra venerdì e sabato 1° aprile

Prima le parole grosse, poi l'aggressione a bordo del bus, infine l'arrivo delle ambulanze e la polizia. Notte di violenza quella tra venerdì e sabato 1° aprile sul bus Atm che sostituisce la linea M1, la Rossa.

La zuffa, tra due passeggeri, uno visibilmente in preda ai fumi dell'alcool, è nata all'altezza di via Trivulzio. In pochi attimi i due sono passati alle vie di fatto davanti agli altri passeggeri. Successivamente sono intervenuti gli agenti della questura di Milano e i vigilantes della security Atm che hanno riportato la calma tra i due. Nessuno è rimasto gravemente ferito.