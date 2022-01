Maxi rissa con calci e pugni in zona stazione centrale (Video)

Maxi rissa a suon di calci e pugni in via Petrella, a Milano, dove decine di persone si sono rese protagoniste di una scazzottata in piena regola, incuranti del traffico per la strada. Il fatto, avvenuto in zona stazione centrale davanti al ristorante pakistano Punjab, è stato filmato da alcuni residenti del quartiere e messo in rete su Instagram.

Sulla vicenda è intervenuto l'assessore alla sicurezza della regione Lombardia Riccardo De Corato (Fdi), che in una nota spiega di auspicare il ripristino dei "436 militari di ‘Strade Sicure’ che c’erano con il centrodestra e che sono stati tolti da Pisapia. Siamo arrivati a questo punto perché il centrosinistra ha voluto sempre nascondere sotto il tappeto il problema, nonostante Milano da dieci anni guidi le classifiche come città più insicura d’Italia”.