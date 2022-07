Rissa con i bastoni e i coltelli a Milano: il video

Una rissa notturna, con tanto di inseguimento a piedi con bastoni e coltelli in bella vista. È quanto è accaduto nel quartiere di Bruzzano, periferia Nord di Milano, tra via Senna e via Achille Fontanelli intorno alla mezzanotte tra giovedì e venerdì. Una parte della rissa è stata filmata dal passeggero di un'auto di passaggio: che per poco non rimaneva 'coinvolta' nello scontro.

Nel video è evidente come uno dei protagonisti scappi mentre un'altra persona cerca di aggredirlo con un bastone in una mano e un grosso coltello nell'altra. Inseguito e inseguitore quasi si lanciano contro la macchina dalla quale stanno facendo il video (che percorreva via Senna e stava per svoltare a sinistra in via Fontanelli). Alcuni metri più in là ci sono alcune persone. Alcuni osservano ma almeno una di loro ha una mazza tra le mani. Durante il filmato si sente il rumore di quello che sembrerebbe un vetro mandato in frantumi. Non è chiaro se è quello dell'auto dove viaggiano gli autori delle immagini.

Contattata da MilanoToday, la questura ha confermato un intervento nella zona da parte della volante Comasina bis. I cittadini hanno segnalato la rissa tra una ventina di persone. All'arrivo degli agenti, sul luogo c'erano alcuni ragazzi italiani e stranieri, semplicemente identificati. Oltre ai cocci di diverse bottiglie rotte. Stando a quanto accertato dai poliziotti, alcuni dei presenti avrebbero occupato uno stabile nella poco distante via Del Volga.