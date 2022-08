Rissa in mezzo ai bimbi al Fiordaliso di Rozzano: donne si strappano i capelli

Attimi di tensione l'altro giorno tra le gallerie del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano (hinterland sud di Milano) dove si è scatenata una zuffa tra due donne.

I contorni della vicenda non sono chiari ma secondo una prima ricostruzione una borseggiatrice avrebbe cercato di derubare una cliente che si trovava all'interno di un negozio, quest'ultima si sarebbe accorta del tentato furto e ha aggredito la malvivente. Tutto è successo in mezzo a diversi clienti che stavano facendo compere nel mall e sono intervenuti per dividerle. Successivamente è intervenuta la sicurezza del centro commerciale e il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine.

Video: MilanoBDD/Instagram