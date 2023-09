Maxi rissa nel locale a Milano: scontro a colpi di cintura, volano birre e sedie. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lattine di birra e sedie che volano. Uno contro uno a colpi di cinghia. Maxi rissa nella notte tra sabato e domenica in un locale di Pero, un club in cui era in corso una festa peruviana, il primo "Festival della cumbia chica".

La violenza è esplosa verso le quattro, quando decine di persone hanno cominciato a fronteggiarsi all'interno della discoteca, come mostra un video diffuso sui social. Sul posto sono intervenute le volanti, che - con non poca fatica - hanno riportato la situazione alla normalità. Criticità anche all'esterno, dove altri partecipanti alla festa - molti dei quali ubriachi - avevano praticamente bloccato via Figino, invadendo la strada.

Una donna di 29 anni, in stato di gravidanza, ha segnalato agli agenti di essere stata spintonata durante il caos, ma fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Non si sono registrati feriti.