Milano, rissa anche in pieno centro: branco di giovanissimi si scaglia contro il coetaneo. Video

Un weekend da Far West a Milano, dopo le immagini del rave sui Navigli di sabato notte, finito con tafferugli sedati a fatica dalle forze dell'ordine, anche in via Orefici, a due passi dal Duomo, un gruppo di ragazzi è stato protagonista di una rissa finita con il pestaggio di un coetaneo e una vetrina in frantumi.

L'episodio è stato filmato dai passanti e messo in rete sui profili Instagram @orgoglio.milanese e @milanobelladadio: nel video è chiaramente visibile il branco mentre si mette all'inseguimento del ragazzo, che poco dopo si vede a terra circondato da alcuni coetanei che infieriscono su di lui. Solo l'intervento dei presunti amici della vittima ferma il pestaggio.