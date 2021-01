Rissa in zona Garibaldi a Milano: due ragazzi si prendono a pugni e gli atri stanno a guardare. Video

Stanno circolando in queste ore sui social le immagini di una rissa tra due ragazzi in centro a Milano, zona Garibaldi. Il video sarebbe stato girato, secondo alcuni degli utenti sui social, nella serata di sabato 16 gennaio, anche se dalle forze dell'ordine non è arrivata notizia di nessun intervento.

Nelle immagini si vedono due ragazzi sfidarsi in una sfida a pugni. Sono circondati dalla due ali di folla - alcuni con la mascherina altri senza - e si prendono a 'sberle' come se fossero su un ring, I due, presumibilmente filippini a giudicare dalla lingua che parlano tutti quelli che attorno a loro continuano a incitarli, poi cadono a terra e lì continuano a litigare. Poi il video si interrompe.