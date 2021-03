La rissa tra rider sedata dai passanti in corso Buenos Aires

Momenti di tensione nel pomeriggio di venerdì 26 marzo in corso Buenos Aires, dove alcune persone sono rimaste coinvolte in una rissa che per fortuna è stata velocemente sedata da alcuni passanti.

I disordini, che sembrano essersi verificati anche in altre zone della città, come corso Como e in via Marghera, sarebbero legati allo scontro tra i rider che hanno aderito allo sciopero di venerdì per chiedere maggiori diritti e tutele e quelli che invece hanno continuato a lavorare.

In alcuni casi, come mostra questo video, dal diverbio si è passati allo scontro fisico, per fortuna senza conseguenze gravi. Quella in atto ha tutto l'aspetto di una guerra tra poveri che da una parte protestano per uscire da una condizione di grave sfruttamento e dall'altra, probabilmente spinti dalla necessità, proseguono con le consegne pur dovendo operare in un limbo che li vede procedere ai ritmi imposti dal cottimo, per di più esposti ai pericoli della strada.

Video Ig/Milanobelladadio