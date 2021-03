È finisto a spintoni e schiaffi il litigio stradale tra un rider del food delivery e un motociclista, che in seguito a quello che sembra un piccolo incidente stradale, si sono resi protagonisti di un alterco finito con un accenno di rissa nel bel mezzo della carreggiata.

L'episodo è avvenuto in via Foppa, quartiere parco Solari di Milano, ed è stato filmato e messo in rete su Instagram da alcuni testimoni.