Violenta rissa con spranghe e bottiglie tra tifosi: diversi feriti nel Milanese. Video

Armati di mazze, bastoni e bottiglie si sono scagliati gli uni contro gli altri, massacrandosi a vicenda. Violenta rissa tra tifosi nel pomeriggio di domenica a Parabiago (Milano). Stando alle prime testimonianze, prima della partita i tifosi del San Lorenzo di Parabiago avrebbero teso un agguato contro i tifosi avversari del Sant'Illario. Le due squadre si affrontavano nello stadio Libero Ferrario di via Guglielmo Marconi, incontro del campionato di terza categoria.

In un video finito in rete si vedono parte degli scontri. Lanci di bottiglie, mazzate e sprangate. Tanti i feriti, anche se poi solo cinque saranno trasportati in ospedale. Sul posto, alle 15.30, sono intervenute tre ambulanze e un'automedica in codice giallo. I feriti sono due 16enni, un 19enne, un 32enne e un 55enne. Tutti tifosi del Sant'Illario. Sono stati ricoverati all'ospedale di Legnano.

Per sedare la rissa sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Legnano. I militari, stando ai testimoni, hanno identificato tutti i presenti e rimesso in sicurezza l'area attorno allo stadio di Parabiago.

Il video della rissa tra tifosi nel Milanese