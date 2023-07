Maxi rissa a colpi di pistola e machete: il video delle violenze, 14 in manette

Colpi di machete, spari e sangue. Quattordici persone sono state arrestate giovedì mattina a Milano con le accuse, a vario titolo, di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. I 14, colpiti da ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, sono accusati di aver preso parte alla folle rissa che si era verificata la notte del 7 aprile scorso in via Costantino Baroni, al Gratosoglio.

Quella notte, verso le 2.30, gli arrestati si erano pestati a sangue sotto i palazzi, in strada. Quando i poliziotti erano arrivati sul posto, avevano trovato soltanto due persone, entrambe ferite: un 47enne finito in codice giallo al Policlinico - subito dimesso - e un 25enne poi trasportato all’Humanitas di Rozzano dove era stato operato per suturare alcune ferite. I due, entrambi italiani, erano risultati residenti nella vicina Rozzano.

Nel luogo della rissa, gli agenti avevano repertato quattro cartucce, di cui due esplose. Le manette, su richiesta dei pm del VII dipartimento, sono scattate per italiani, magrebini e albanesi.