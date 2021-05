Rissa in pieno giorno a due passi dal Duomo di Milano. Video

Rissa in pieno giorno in centro a Milano. Le immagini della lite sono diventate subito virali su Instagram dove sono state condivise dalla pagina reportage 2.0. L'episodio è avvenuto in via Orefici, a un centinaio di metri da piazza Duomo. I ragazzi coinvolti nella rissa si predono a calci e pugni mentre la gente attorno a loro cerca di separarli. Nessuno dei coinvolti sarebbe rimasto ferito in modo serio, visto che sul posto non sono intervenuti i soccorritori del 118.