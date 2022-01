La "guerriglia" di Capodanno: ragazzini sparano in strada

4 feriti, con gravi escoriazioni alle mani. Botti ovunque, decine di risse e giovani accoltellati. E' il bilancio della notte di "guerriglia" a Capodanno a Milano. Nonostante un massiccio controllo delle forze dell'ordine, sopratutto in centro, e i divieti per qualsiasi gioco pirotecnico, in centinaia si sono riversati in strada e sui balconi per far esplodere petardi in quasi tutte le zone cittadine.

Molti ragazzini hanno usato armi e pistole, riprendendosi sui social. "Come ogni anno numerose sono state le segnalazioni di botti e vandalismi nei diversi quartieri, anche se più contenute degli anni passati", sottolinea Fabiola Minoletti vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi.

Molti lettori segnalano spari dai balconi dei condomini, in viale Molise e in diverse cittadine dell'hinterland. Una ragazza, poi, è stata accerchiata e molestata da 30 ragazzini che si sono dileguati per l'intervento provvidenziale della polizia.