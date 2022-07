Risse e urla per tutta la notte: il night tormento dei residenti

La denuncia degli abitanti di via Galliari e via Ludovico di Breme, perferia nord di Milano

Risse, gare improvvisate tra auto, schiamazzi e musica ad alto volume fino all'alba. Chi risiede davanti al night non dorme più. Questa la denuncia dei residenti di via Galliari e via Ludovico di Breme, i quali da più di un mese, tutti i weekend anche fino alle 6 del mattino, hanno sonni molto disturbati.

"La fonte dei problemi - scrive un residente a MilanoToday - è il night club Naya di via Galliari 1. Gli abitanti hanno fatto numerose segnalazioni a polizia locale, polizia annonaria e chiamate al pronto intervento. Solo in 2-3 occasioni si sono palesate le forze dell’ordine, che non hanno mai controllato all’interno del locale, ma solo persone in stato di alterazione in strada".

Il vicinato ha girato una serie di video, di cui abbiamo raccolto alcuni estratti, che testimoniano come nella via la situazione sia spesso molto agitata, tra auto che sfrecciano superandosi ad alta velocità, persone che si prendono a botte e costanti urla e schiamazzi. "Abbiamo visto anche buttafuori mettere le mani addosso a ragazze e clienti del night - continua la denuncia del residente -. Il consigliere del Municipio 8, Federico Guastoni ha provato a dialogare con la proprietà, facendosi solo mandare a quel paese". Tra coloro che hanno tentato di interventire, riferisce il cittadino, c'è anche chi ha ricevuto minacce perché sorpreso a riprendere con lo smartphone.