I ristoratori portano una bara in corteo per Milano: "Ormai siamo morti viventi". Video

Una para con sopra degli annunci mortuari e delle finte lapidi con la scritta "R.I.P". Così i ristoratori di Milano hanno manifestato giovedì 21 gennaio, sfilando per la città fino al palazzo della regione Lombardia per chiedere un'intervento risolutivo nei confronti della propria categoria.

"Ormai siamo morti viventi - spiegano i manifestanti - Lo prendiamo in quel posto indipendentemente dal fatto che siamo zona rossa, arancione o gialla. Avevamo investito soldi per mettere i nostri locali in sicurezza perché ci era stato detto che era necessario, invece ora siamo chiusi da mesi e le nostre attività stanno agonizzando. Ancora qualche mese e saremo morti del tutto".