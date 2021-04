Portello, rivolta di residenti contro i vigili che fanno le multe: fermata una signora. Video

È finita con il fermo di una signora la protesta contro gli agenti della Polizia Locale che, in seguito a un taglio dei posti auto deciso dall'amministraizone comunale, stavano facendo sanzioni alle auto in sosta vietata in via Marco Ulpio Traiano, quartiere Portello.

Il fermo dalla residente, che stava protestando in modo troppo veemente contro i vigili, ha scatenato una vera e propria rivolta da parte dei cittadini, esasperati dall'impossibilità di trovare posteggio nelle vicinanze di casa, tanto che gli agenti della Locale, circondati da numerose persone e coperti di insulti, hanno chiesto l'intervento delle altre pattuglie.

"Mai vista a Milano una esplosione di rabbia contro la Polizia Locale, che, va detto, esegue disposizioni assurde imposte dalla politica anti-auto della Giunta - il commento del consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio De Pasquale - Nella zona sono stati tagliati numerosi posti auto per il rifacimento dei marciapiedi. Altri dovranno essere eliminati per la vicina ciclabile di Corso Sempione e Viale Certosa. A qualche decina di metri dal luogo, ha sede il centro commerciale Portello che richiama sempre auto in sosta. il Comune ha addirittura rinunciato ad esercitare il diritto di concedere gratuitamente ai residenti un contingente di posti all’interno del parking del centro commerciale Portello ( deserto la notte), che pure era previsto nella convenzione che permise la costruzione del polo commerciale".

Video: Fabrizio De Pasquale