Il negozio dei Rolling Stones con il nuovo album in edizione limitata

Un pop up store temporaneo con l'edizione limitata del nuovo album dei Rolling Stones, "Hackney diamonds". Accade alla Feltrinelli di corso Buenos Aires, dove la libreria ha allestito uno spazio temporaneo dedicato alla leggendaria band londinese in collaborazione con la casa di produzione Universal. All'interno due edizioni limitate del nuovo LP, una con copertina rossa e una con copertina argento, gadget, libri e speciali t-shirt del gruppo create per l'evneto.

"Siamo l'unico negozio d'Italia ad aver ottenuto per ora la licenza di vendere il nuovo album in edizione limitata - spiega Michele Colombo, direttore della libreria -. Sono anche io un fan degli Stones da sempre, e siccome era dal 2005 che non usciva un loro album di inediti abbiamo colto l'occasione al volo". Il pop up store resterà aperto in corso Buenos Aires 33, all'interno del punto vendita Feltrinelli, fino al 26 ottobre.