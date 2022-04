In centinaia in coda per il rapper con il daspo in Porta Ticinese

Porta Ticinese è stata letteralmente invasa, nelle scorse ore, dai fan del rapper Mattia Barbieri, Rondo da Sosa. E' stato lo stesso cantante a chiamare l''adunata' di follower con un give away di magliette firmate e altri gadget per il lancio del suo secondo disco in uno store. Aveva chiesto a tutti di vestirsi di blu. Più tardi, in centinaia si sono spostati al Parco delle Basiliche per filmare un video. Barbieri si è appeso al canestro.

Sul posto anche la polizia per controllare la situazione. Il rapper è poi andato in Buenos Aires con la sua crew con alcuni suv blu. Barbieri, che ora vive a Londra, ha dal questore di Milano un daspo dai locali milanesi dopo aver aggredito la security di un locale lo scorso anno.