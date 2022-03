Guai con la polizia di Londra per il rapper Rondo? Video

Il rapper milanese Rondo da Sosa, ovvero Mattia Barbieri, potrebbe essere finito nei guai con la polizia di Londra. Almeno a giudicare da un video girato sui social nella giornata di domenica, dove si vede il ragazzo durante un controllo con quella che sembra essere una pattuglia della polizia locale. Le immagini non sono del tutto chiare perché, nonostante ci siano alcuni degli amici di Rondo apparentemente in manette, il clima sembra molto disteso tra i presenti. Situazione per la quale molti dei suoi fan hanno ipotizzato che si tratti di un video per lanciare un nuovo brano da parte del rapper, finito al centro di alcune polemiche di recente anche a Milano dopo una sparatoria, lui che a Milano è stato colpito da un daspo. Nella serata di domenica, lo stesso Rondo ha rassicurato i fan con una storia su Instagram nella quale assicurava di star bene.