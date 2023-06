Il furgoncino di Orietta Berti e Rovazzi in giro per Milano

Venerdì 9 giugno uscirà il nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti, 'La discoteca italiana'. Per la promozione è stato previsto un furgoncino, un Volkswagen da "figli dei fiori" stile retrò, con un altoparlante, in giro per le vie del centro di Milano. Rovazzi nei panni "dell'arrotino" invita la gente a rivolgersi a loro per sagre, cerimonie, ristoranti, battesimi, baby shower eccetera.

Lo youtuber milanese, quindi, sfida l'"ex" amico Fedez nella gara ai tormentoni estivi (in radio con 'Disco Paradise' insieme ad Annalisa e gli Articolo 31). Sempre il 9 giugno, poi, uscirà anche il singolo de 'Il Pagante', 'Poveri mai', in una competizione affollatissima.