Rozzano (Milano): accoltellati in pieno giorno dal branco

Due fratelli di 20 e 25 anni sono stati vittime di un agguato da parte di una banda di ragazzi a volto coperto. Il più grande dei due sarebbe in gravi condizioni

Pomeriggio di sangue a Rozzano, in provincia di Milano, dove due fratelli di 20 e 25 anni sono stati accoltellati dai membri di una gang di ragazzi che li ha aggrediti in strada. Stando a quanto finora appreso, il più grande dei due fratelli sarebbe ricoverato in codice rosso e le sue condizioni sarebbero gravi.

Una prima ricostruzione dell'accaduto parla di un branco composto da 4-5 elementi a volto coperto, che avrebbe preso di mira la coppia di fratelli presumibilmente per una spedizione punitiva. Gli aggressori, stando ad alcuni testimoni, si sarebbero infatti presentata sul luogo dell'aggressione con le armi già in pugno e l'evidente intenzione di aggredire i due ventenni.