Milano, follia a un distributore di Lambrate: i ladri la investono dopo averle rubato l'auto

Una scena da film quella ripresa dalle videocamere di sicurezza di un distributore di benzina di via Rombon, quartiere Lambrate di Milano, dove alcuni ladri hanno derubato una donna dell'auto investendola per scappare.

Nel video, messo in rete dal gruppo Facebook 'Lambrate informata', sono chiaramente visibili due uomini mentre strattonano una donna per farla uscire dal veicolo. Una volta a bordo i due rapinatori non si fanno scrupoli nell'investire la proprietaria dell'automobile, che in un disperato tentativo di sventare il furto si para davanti alla vettura.