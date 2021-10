Valcepina, Sala: "Apprezzo le sue parole sul fascismo, ma vediamo i fatti"

"Apprezzo le parole che ha scritto, dopodiché vedremo i comportamenti. È tuttavia giusto darle il beneficio del dubbio". Così il sindaco di Milano Beppe Sala replica alla lettera inviata dalla consigliera di Fdi Chiara Valcepina in merito al suo coinvolgimento nell'inchiesta "Lobby nera" di Fanpage e a sue possibili "simpatie" filo fasciste.

"È giusto che una persona eletta democraticamente abbia la possibilità di dimostrare che non è come appare in quel video - ha dichiarato Sala - Se così fosse è chiaro che sarei a disagio a vederla in consiglio comunale. Ora il centrodestra deve decidere come comportarsi, sia riguardo a questa questione sia riguardo ai toni del confronto politico".