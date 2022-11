Sala sul sottosegretario scettico sui vaccini: "Lo mandino via, domani mattina"

"Un sottosegretario alla Salute che si permette di dire che ha elementi a disposizione per dire che probabilmente i vaccini non sono così efficaci, per me dovrebbero rimuoverlo domani mattina. Lo mandino via". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala ha commentato le affermazioni di Marcello Gemmato (Fratelli d'Italia), il quale in un'intervista ha detto che non esisterebbe la prova che la pandemia avrebbe avuto esito peggiore senza i vaccini.

"Ancor più che per le dichiarazioni del sottosegretario, sono seccato per il suo partito, che lo ha difeso dicendo che è stato frainteso. Ma come frainteso?", ha proseguito il primo cittadino nella mattinata di mercoledì 16 novembre, a margine della conferenza stampa di Forestami alla Triennale di Milano.