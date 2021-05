"Io malata cronica in politica per il diritto alla salute di tutti": le parole della candidata nella lista di Beppe Sala. Video

Il discorso dell'ex giornalista Francesca Ulivi, il lista con "Milano in Salute" per la corsa alla rielezione del sindaco uscente

Si chiama Francesca Ulivi una dei due capilista messi in campo da Beppe Sala per "Milano in Salute", la lista con la quale correrà alle amministrative di ottobre per la rielezione a sindaco.

Una storia particolare, quella della candidata presentata martedì 18 maggio al Palazzo delle Stelline, legata alla sua battaglia contro ben 4 malattie degenerative che l'hanno colpita nel corso della vita. Un'esperienza che Francesca Ulivi ha deciso di tradurre in esperienza politica, come lei stessa ha spiegato: "Ho un contratto a tempo indeterminato con la malattia. Per questo voglio correre per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini in ugual modo".