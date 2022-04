Sala: "Sarò alla cerimonia per Ramelli, fa parte della storia di Milano"

Il sindaco conferma la propria partecipazione alla commemorazione per il militante di estrema destra ucciso per rappresaglia nel 1975

"Ci vado, come tutti gli anni, perché mi sembra giusto. Sono passaggi della storia della nostra città". Così il sindaco di Milano Beppe Sala spiega la sua partecipazione alla cerimonia in ricordo di Sergio Ramelli, militante di estrema destra ucciso in un rappresaglia nel 1975 (nel pieno degli Anni di piombo) da alcuni membri del gruppo di estrema sinistra di Avanguardia operaia.

"Con il momento storico che viviamo sarebbe opportuno che ci fosse più dibattito, anche su questi temi - ha dichiarato Sala - Perciò lo faccio volentieri, perché è nel mio ruolo di sindaco. È ovvio che poi ciascuno vede le cose in funzione delle proprie idee, ma nel momento in cui il Prefetto, seguendo la legge, autorizza la manifestazione, non posso che partecipare. Anche la vicenda di Ramelli fa parte della storia di Milano".