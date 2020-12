Milano, il sindaco Sala confeziona e porta in dono i computer rimessi a nuovo per i ragazzi bisognosi

Il sindaco Beppe Sala confeziona e porta in dono i computer ricondizionati ai ragazzi che non se ne possono permettere uno. È l'iniziativa dell'associazione no-profit PC4U.tech, che nel suo laboratorio di Milano rimette a nuovo i vecchi pc usati per darli a chi ne ha bisogno per la didattica a distanza, ma non se li può comprare.

"Quattro giovani milanesi mi hanno coinvolto nella loro iniziativa - ha scritto il sindaco su Facebook - Ricevono pc usati in dono, li rigenerano e li consegnano a ragazzi che ne hanno bisogno per poter seguire le lezioni on line. Un progetto semplice che si stanno impegnando a realizzare in totale autonomia, con pochi mezzi ma grandissimo entusiasmo e motivazione. A muoverli è il solo desiderio di essere di aiuto per gli altri, mettendo a disposizione ciò che sanno fare meglio: riparare computer. La determinazione con cui stanno perseguendo il loro proposito mi ha colpito profondamente".