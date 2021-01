Milano, il sindaco Beppe Sala: "Se Gallera va sostituito lo si faccia subito per il bebe dei Lombardi"

"Se ci devono cambiare qualcosa che lo facciano subito, lo dico per il bene di tutti noi lombardi". Così il sindaco di Milano Beppe Sala commenta il caso politico all'interno della Regione Lombardia e che vede al centro l'assessore al Welfare Giulio Gallera, additato come responsabile per i ritardi nella campagna vaccinale contro il Covid-19.

"Non c'è niente di peggio che lasciare queste situazioni all'indeterminatezza - ha dichiarato Sala all'uscita della camera ardente dell'ex primo cittadino Marco Formentini - Le parole di Gallera sono state sbagliate, ma se la Lega deve cambiare qualcosa lo faccia subito".