Sala: "I soldi del Pnrr e delle olimpiadi fanno gola alle mafie"

Il primo cittadino di Milano lancia un nuovo monito sugli interessi della malavita negli appalti per i giochi invernali del 2026 e per il piano nazionale di ripresa e resilienza

"I soldi del Pnrr e delle olimpiadi fanno gola alle cosche, ma Milano tiene alta la guardia". A dirlo è il sindaco Beppe Sala, intervenuto lunedì 21 marzo alla giornata per le vittime delle mafie organizzata in piazza Prealpi, il luogo in cui nel 2009 fu uccisa Lea Garofalo, martire di 'ndrangheta.

"Questa è una ricorrenza sempre molto sentita a Milano - spiega Sala - Ci sono molte associazioni e ragazzi che tengono vivo il ricordo delle vittime di mafia, ma oltre al ricordo è bene prestare attenzione anche al presente e capire che le associazioni mafiose sono ancora presenti tra noi. Tra olimpiadi e Pnrr avremo un grande afflusso di denaro, quindi bisognerà stare attenti".