Nuovi assessori, Sala: "Ascolto tutti, ma poi decido in autonomia"

Il sindaco di Milano dice di avere già in testa la composizione della nuova Giunta: "Non vedo problemi, ci saranno dei tecnici come sempre"

"Sono molto tranquillo. Ascolto tutti, ma poi alla fine i milanesi sanno di avere un sindaco che decide con la sua testa, in maniera indipendente". Così Beppe Sala risponde a una domanda sulle nomine dei prossimi assessori al Comune di Milano.

"Non vedo problemi - spiega il sindaco a margine della cerimonia in ricordo delle vittime del disastro di Linate - Più o meno ho già in testa la nuova Giunta, mancano solo le rifiniture. Come sempre ci saranno anche dei tecnici".