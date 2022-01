Sala: "Sulla sicurezza non stiamo dormendo, presto i 500 nuovi agenti della polizia locale"

"La situazione non è così grave come qualcuno la vuole dipingere, ma di certo non dormiamo". Così il sindaco di Milano Beppe Sala risponde alle domande dei giornalisti sull'arrivo dei 500 nuovi agenti della polizia locale promesso dal primo cittadino dopo i numerosi casi di aggressione avvenuti in città nelle ultime settimane.

"La nostra prima richiestra al ministero dell'Interno è quella di avere più persone - ha spiegato Sala - Negli ultimi anni la pubblica amministrazione ha subito pesanti tagli, e il prefetto mi conferma come anche le forze dell'ordine siano sotto organico. Dopodiché si tratterà di coordinare al meglio le forze in campo, tra polizia, carabineiri e agenti della locale. Bisognerà lavorare al meglio in questo senso".