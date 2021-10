I soldi del Pnrr per sistemare le case popolari di Milano: il piano del sindaco Sala

Sistemare le case popolari di Milano con i fondi che arriveranno dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. È la proposta del sindaco Beppe Sala, che mercoledì 13 ottobre ha presieduto la prima riunione di Giunta con i nuovi assessori.

"Ora la priorità è capire come si avrà accesso ai fondi - ha spiegato Sala - Abbiamo già diversi progetti per le case popolari che prima non avevamo potuto attuare per mancanza di fondi. Si può fare molto e vogliamo che Milano diventi un esempio di come si possono investire bene i soldi del Pnrr".