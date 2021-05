"Milano in Salute": Beppe Sala presenta la sua squadra per le elezioni amministrative

La salute al centro di tutto, tanto che la lista stessa si chiamerà "Milano in Salute". È la proposta elettorale del sindaco uscente Beppe Sala, che martedì 18 maggio, all'ex collegio delle Stelline, ha svelato i nomi dei candidati che correranno nella lista per la sua rielezione a Palazzo Marino.

"Non è una lista acchiappavoti - ha dichiarato Sala - Non ci sono nomi eclatanti, ma competenze in un settore che durante questo ultimo anno e mezzo si è rivelato cruciale per la vita di tutti i cittadini. Per questo ho scelto di dare spazio a personalità di quel mondo, non solo sanitari, ma anche persone come Francesca Ulivi, che portano con sé un bagaglio importante legato alla propria personale lotta contro la malattia".