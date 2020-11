Milano, il sindaco Sala tende la mano a Fontana: "Collaboriamo per le vaccinazioni"

"Collaboriamo insieme per le vaccinazioni. Oggi sono quelle antinfluenzali, ma domani saranno quelle contro il Covid". Così il sindaco di Milano Beppe Sala tende la mano a Palazzo Lombardia proponendo una tregua con la Giunta del governatore Attilio Fontana, spesso bacchettata dal primo cittadino proprio sulla gestione della campagna vaccinale.

"Sono stato critico in passato, ma ora lavoriamo insieme - spiega Sala su Facebbok - Nei giorni scorsi ho dato disposizione affinché gli uffici competenti del Comune si attiviassero in tal senso, come successo per la struttura tamponi il drive-in a Trenno e per il centro vaccinazioni alla Fabbrica del Vapore. In momenti di difficoltà come questi le istituzioni devono saper collaborare".