Il sindaco Beppe Sala riceve la bandiera delle olimpiadi a Pechino (Video)

Il passaggio di consegne per l'edizione di Milano-Cortina 2026 è avvenuto durante la cerimonia di chiusura dei giochi invernali a Beijing, in Cina

Cerimonia solenne per il sindaco Beppe Sala, che a Pechino (Cina) riceve la bandiera con i 5 cerchi olimpici, simbolo del passaggio di consegne per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il primo cittadino ha ricevuto il vessillo dalle mani del presidente del Cio, il comitato olimpico internazionale, durante lo spettacolare show di chiusura delle olimpiadi di Beijing appena concluse.

"Per Milano. E soprattutto per l’Italia. In questo momento più che mai", ha scritto su Instagram il sindaco postando una sua foto mentre sventola la bandiera con i 5 cerchi colorati. Sala ha anche postato un selfie con l'atleta Arianna Fontana, medaglia d'oro nello short-track 500 metri: "Adesso riposati un po’, ma a Milano-Cortina 2026 ci devi essere!".